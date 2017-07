John Carpenter tornerà alla regia per due serie televisive targate Universal!

Era noto che il regista dell'orroreavesse firmato un accordo con laper la realizzazione diche dovrebbero essere rilasciate nel corso del 2018, ma non si avevano informazioni riguardo al ruolo che avrebbe ricoperto il regista. Fino ad oggi.

Infatti, è arrivata la notizia che il maestro Carpenter sarà il regista delle due serie oltre a curarne la direzione artistica ed esecutiva di esse. A darne la conferma è stata la moglie del regista, Sandy King, rispondendo ad un commento di un fan attraverso il social Facebook, in cui il fan chiedeva se il regista avesse partecipato anche alla regia dei due progetti. "Lo farà", così ha risposto semplicemente la King. Quindi non ci resta che attendere maggiori informazioni riguardo le due serie che riporteranno John Carpenter alla direzione di un nuovo progetto dopo sette anni dal suo ultimo lavoro in The Ward.