John Wick: in arrivo una serie prequel dei film?

Come tutti i fan del personaggio sapranno, tra pochi giorni farà il suo debutto sui grandi schermi degli Stati Uniti, secondo capitolo della storia incentrata sull'iconico killer impersonato da. Ora si vocifera che il franchise potrebbe ritagliarsi un suo spazio anche sul piccolo schermo.

A dirlo è il co-direttore della pellicola Chad Stahelski, che in una recente intervista ha confermato che una serie prequel TV - quella che avrebbe come tema principale il passato del personaggio di John Wick prima del primo film - è in fase di discussione.

In particolare, il co-drettore ha affermato: "Abbiamo praticamente un prequel quasi del tutto scritto, ma ci piacerebbe risparmiarlo per altri utilizzi al di fuori di quello cinematografico. La Lionsgate è molto interessata a fare uno show televisivo su John Wick, il che sembra molto intrigante per noi, soprattutto perché così avremmo la possibilità di dare sfogo a particolari idee creative appositamente studiate. Penso che la televisione sarebbe davvero il medium più adatto per espandere la storia e raccontare ciò che potremmo mostrare solamente in un film di almeno due ore. Vorremmo concludere la storia che stiamo raccontando ora e, forse, raccogliere con cura tutte le nostre idee, soprattutto quelle per un prequel e quelle che sarebbero impossibili da attuale con il mezzo del cinema.".

Ricordiamo che John Wick 2 arriverà sui grandi schermi delle sale cinematografiche americane il prossimo 10 febbraio.