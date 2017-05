Josh McDermitt lascia i social network dopo aver ricevuto minacce di morte

, l’attore che interpreta Eugene in, è stato vittima di una brutta disavventura sui social network, che l’hanno spinto a cancellare tutti i suoi profili social. Nella fattispecie, l’attore sarebbe stato vittima di varie minacce di morte.

L’annuncio è stato dato dallo stretto McDermitt in occasione di una live tenuta sulla propria pagina ufficiale, nel corso del quale ha anche rivelato che “mi sono stufato di ricevere minacce di morte. Non mandatemene più perchè girerò tutto alla polizia. Siete liberi di odiare Eugene, ma a me non importa, pensate quello che vi pare. Se però iniziate a scrivermi che sperate che muoia, non so più se vi state rivolgendo a Josh Eugene. Piantatela di lamentarvi per qualsiasi cosa su internet. Uscite con i vostri amici, le vostre famiglie e le persone alle quali volete bene. Staccatevi da internet”, è l’appello rivolto da McDermitt prima di sparire dai social network.