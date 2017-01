Judd Apatow non vuole il ritorno di Freaks and Geeks

L’ultimo trend televisivo è senz’altro legato al recupero di film e serie tv del passato:, moltissimi prodotti classici sono tornati sul piccolo schermo. Secondoquesto non sarà il futuro della sua opera

Intervistato da Deadline a proposito della sua nuova serie per HBO, intitolata Crashing, Judd Apatow ha parlato della serie che ha scritto e prodotto tra il 1999 e il 2000, Freaks and Geeks. Nonostante lo show sia andato in onda per solo una stagione, infatti, l’autore non vorrebbe il suo ritorno. Ecco cosa ha dichiarato:

“Non voglio rifare Freaks and Geeks perché il finale ci sembrava giusto, rifarlo sarebbe un continuo cercare di non rovinare qualcosa che andava già bene. Non penso che faremo mai una cosa del genere. Il mondo, poi, è cambiato: nel 1999 raccontavamo un mondo senza YouTube, Google e Snapchat. Non chiudo la porta a nulla in maniera definitiva, ma penso che abbiamo detto tutto quello che c’era da dire in quello show.”

