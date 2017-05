Judge Dredd: Karl Urban potrebbe tornare nel reboot

I fan di Judge Dredd hanno di che festeggiare, non solo per il nuovo show in cantiere, il cui titolo completo sarà, ma anche per la possibilità di rivederenella serie.

Almeno secondo quanto dichiarato dai produttori Jason Kingsley e Brian Jenkins. Considerato il fatto che l'interpretazione di Urban in Dredd 3D è una fan favorite, in molti vorrebbero rivederlo nel ruolo.

Invece di deludere il pubblico con un no secco, Jenkins ha dato una piccola speranza in tal senso, dicendo che con Urban ha parlato molto e spesso della questione.

"Ne abbiamo parlato molto prima di iniziare il progetto, abbiamo parlato molto in generale. Anche lui è molto impegnato, è un attore professionista full-time. Quindi avremo delle lunghe e complicate conversazioni al riguardo credo, e vedremo dove ci porteranno. E' ancora presto per dirlo, ma se possiamo averlo con noi e lui è disponibile, penso che sarà fantastico! C'è sempre la possibilità che lui non sia disponibile o che la sua agenda per gli impegni cinematografici sia piena. Semplicemente adesso non lo sappiamo."

Ovviamente non è una conferma, ma apre almeno alla possibilità. Nelle intenzioni, quantomeno.