Judge Dredd: Mega-City One, Karl Urban sul suo potenziale coinvolgimento

Durante la promozione di, l'attoreha parlato nuovamente della nuova serie televisiva in live-action sul, titolataed attualmente in fase di sviluppo.

Karl Urban aveva già confermato di aver già discusso con i produttori della possibilità di tornare ad interpretare il Giudice Dredd nel serial, dopo il film flop-poi diventato cult- titolato solo Dredd arrivato nel 2012.

Ora in una nuova intervista, spiega: "Rebellion, che ha i diritti di Dredd, sta sviluppando al momento una serie tv titolata Mega-City One e ho avuto numerose conversazioni con loro riguardo un mio coinvolgimento, in quanto sono veramente interessato. Gli ho detto 'se scrivete un personaggio che ha una funzione, uno scopo e contribuisce alla storia, allora sarò veramente interessato'. Non voglio partecipare soltanto per fare un servizio al film. Ci dovrà essere del materiale che continui ad esplorare maggiormente il personaggio. Quindi la possibilità c'è".