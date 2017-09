Julia Louis-Dreyfus ha il cancro al seno, lo rivela l'attrice su Twitter

ha un cancro al seno, lo ha rivelato la stessa attrice sul suo profilo Twitter senza perdere nemmeno per un momento l’ironia che la contraddistingue.

La star della televisione, premiata quest’anno con il suo sesto Emmy consecutivo per la serie Veep, ha scritto sul suo profilo social: “Una donna su otto viene colpita dal cancro al seno. Oggi, io sono quella donna. La buona notizia è che ho il più bel gruppo di sostegno, ovvero la mia famiglia, i miei amici e una assicurazione fantastica. La cattiva notizia è che non tutte le donne sono così fortunate, quindi combattiamo questi mali e rendiamo l’assicurazione sanitaria un bene universale”.

Dopo essere divenuta famosa per la sua partecipazione a Seinfeld, oggi Julia Louis-Dreyfus è una delle attrici comiche più celebri di sempre con 11 Emmy vinti, di cui sei consecutivi per il suo ruolo in Veep, la quale si concluderà con la settima stagione.