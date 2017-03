Katie Cassidy di Arrow nuova vittima del photo hacking

In questi ultimi giorni si è parlato molto del presunto photo hacking ai danni di, ma adesso sembra che a restare vittima della sottrazione di foto personali sia stata anche la bella, la Black Canary di

L'attrice va a raggiungere così le colleghe Jannifer Lawrence, Amanda Seyfried e Annaleigh Tipton nel parterre di queste violazione della privacy da parte di hacker esperti. La Cassidy non ha rilasciato alcuna dichiarazione sull'accaduto, annunciando solo di ricorrere alle vie legali. Nel 2014, comunque, uno di questi hacker è stato condannato a 18 mesi di reclusione per aver sottratto e pubblicato online foto private.



Vi ricordiamo che il 17esimo episodio della quinta stagione di Arrow, Kapot, andrà in onda sulla CW il prossimo 22 marzo.