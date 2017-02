Kevin Smith alla regia di Sam And Twitch, spin-off televisivo di Spawn

Improvvisa quanto sorprendente notizia questa sera, riportata in esclusiva da Deadline., presidente della BBC America, ha rivelato una nuova serie televisiva che sarà sviluppata e diretta da

"Kevin è coinvolto come sceneggiatore, regista e produttore esecutivo di una serie televisiva basata sul fumetto di Sam And Twitch" ha svelato il presidente nell'intervista. Per chi non lo conoscesse, Sam and Twitch è, a tutti gli effetti, uno spin-off di Spawn. Creato da Todd McFarlane e scritto, fra gli altri, da Brian Michael Bendis, è incentrato su due detective della omicidi che affrontano una serie di efferati omicidi legati all'occulto.

"Sono personaggi apparsi per la prima volta in Spawn ed è un fumetto di Todd McFarlane" ha aggiunto "Ho incontrato Kevin al Sundance ed è eccitatissimo per questo serial".

Adesso non resta che attendere anche novità sul reboot cinematografico di Spawn di cui si parla, ormai, da tempo.