Kevin Smith vuole dirigere un altro episodio crossover DC

Sin dal suo debutto alla regia con, a metà degli anni '90,è diventato una sorta di icona per il mondo del fumetto americano. Il regista, infatti vorrebbe dirigere un altro episodio crossover per le serie tv

Il regista ha già diretto alcune puntate di The Flash e soprattutto di Supergirl, serie per la quale girerà un altro episodio ancora inedito. Parlando con Comic Book, Smith ha dichiarato che vorrebbe girare il prossimo evento crossover tra tutte le serie DC in onda su The CW:



"Ho fatto la mia richiesta al produttore esecutivo Andrew Kreisberg. Dopo aver visto il crossover ho pensato: ti prego, almeno l'anno prossimo fammi fare una cosa così. Voglio far parte di uno di questi progetti, non mi importa quale. Sembra siano impossibili da girare, sinceramente: la programmazione di un crossover è assolutamente folle, un incubo. Ma guardando i risultati finali... Devo dire che è stato eccitante guardare tutte queste serie mischiarsi tra loro. Spero mi permettano di farlo, ho già fatto richiesta!"



