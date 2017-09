Killjoys: Syfy rinnova la serie per altre due stagioni!

Mentre sui canalista per terminare la terza stagione della serie, la stessa rete ha dichiarato di aver rinnovato lo show sci-fi per altre due stagioni, le quali saranno le ultime e, composte da 20 episodi totali, saranno il capitolo finale del drama spaziale.

"Scritta da Michelle Lovretta e guidata dalla superba narrazione, siamo entusiasti di rinnovare Killjoys per altre due stagioni finali", ha detto Bill McGoldrick, vice presidente esecutivo della Scripted Development per NBC Universal Cable Entertainment. "L'ultima stagione andata in onda quest'anno imposta il tono per i capitoli finali delle avventure spaziali e non vediamo l'ora che il nostro cast di talento porti in vita quello che sarà sicuramente un viaggio epico che lascerà i nostri fan soddisfatti".

"Questo rinnovo è un privilegio che ogni creatore di serie televisive spera - una possibilità di pianificare la fine della tua storia con 20 episodi per farlo", ha dichiarato la creatrice e la produttrice esecutiva Lovretta. "Sono estremamente grata ad entrambi i nostri partner di rete - Temple Street e UCP - di aver dato alla nostra squadra, cast e fan questa incredibile opportunità".