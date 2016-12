King Kong è furioso nella nuova concept art del film

Una nuova bellissimadel filmè stata pubblicata oggi. L’immagine mostra il gigantesco scimmione sul punto di iniziare la sua battaglia. Ad accompagnare l’opera le parole del regista

“La prima sceneggiatura che ho letto era ambientata nel 1917. Successivamente, parlando con i ragazzi di Legendary Entertainment, ho cercato di proporre la mia versione stravagante di un film di King Kong. Ho proposto l’ambientazione del Vietnam, convinto che mi avrebbero riso in faccia e cacciato dalla stanza.

Voglio però spezzare una lancia per i ragazzi di Legendary, mi hanno dato il beneficio del dubbio. L’estetica di quel periodo si integra benissimo con King Kong, dando vita ad una mescolanza di generi incredibile e originale”. La nuova concept art è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia.

Kong: Skull Island arriverà in sala a Marzo 2017, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!