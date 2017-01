Kirsten Dunst protagonista della serie Tv diretta da Yorgos Lanthimos

Il regista greco diha deciso di fare un ulteriore passo avanti nella sua carriera: dopo il primo film in lingua inglese dirigerà infatti una serie tv con protagonista

L'attrice, protagonista di molti film da colossal come Melancholia di Lars Von Trier a Marie Antoinette di Sofia Coppola, avrà in questo caso anche il ruolo di produttrice esecutiva. La serie, che per il momento sembra intitolarsi On Becoming a God in Central Florida verrà coprodotta anche dalla casa di produzione di George Clooney.

Kirsten Dunst vestirà nella serie i panni di una donna rimasta vedova da poco, che percepisce un salario minimo per il suo lavoro da dipendente di un parco divertimenti a tema acquatico: il tema della serie infatti, secondo le prime indiscrezioni, è quello della ricerca incessante di una donna (interpretata proprio dall'attrice) del sogno americano durante i primi anni '90. La commedia dark, che sembra proprio nelle corte del regista greco, sarà scritta da Robert Funke e Matt Lutsky, ma non ha ancora una data di uscita.