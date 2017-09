Kit Harington insegna a Geri Halliwell una celebre frase di Game of Thrones

La star delle, e l'amato attore della serie, stavano assistendo alla gara del Gran Premio di Formula Uno tenutasi domenica a Monza, in Italia, quando ladecide di farsi aiutare danel recitare una delle frasi più celebri della serie.

"You know nothing, Jon Snow." / "Tu non sai niente, Jon Snow."

Il tutto ripreso in un divertente video - che troverete qui sotto - dalla Halliwell e condiviso sul suo account di Instagram, mostra come la cantante cerchi diverse volte di pronunciare la famosa frase nel modo corretto, affinché abbia lo stesso pathos di quando è stata pronunciata da Ygritte (interpretata dalla fidanzata reale di Harington, Rose Leslie), nell'episodio dello show che ha suggellato l'amore tra Jon e la bruta. Alla fine, la Halliwell ci si avvicina e Harington esclama: "Ecco, hai ottenuto la parte!". Ma ripetendo la frase ancora una volta, scompare la magia e Kit, scherzando: "Ora l'hai persa di nuovo!".

E voi? Cosa ne pensate dell'interpretazione della Halliwell? Riuscireste a fare meglio?