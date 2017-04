Krypton: un nuovo promo della serie Syfy dedicata al mondo natale di Superman

È grazie ache possiamo mostrarvi oggi un nuovo promo dedicato a, nuova serie targata Syfy e co-prodotta da DC Comics dedicata alle origini e al mondo natale di Superman.

Dopo il primo trailer ufficiale -versione leaked- di qualche giorno fa, ecco che oggi è la stessa pagina social ufficiale del canale a rilasciare questo breve promo. Non ci sono sequenze d'azione e c'è solo una voce in sottofondo a descrivere "gli eroi dimenticati", anticipando forse di qualche ore l'arrivo ufficiale del trailer.



Krypton racconterà della Casa di El anni prima di Superman, quando era ostracizzata e una vergogna per l'intero pianeta. Il protagonista principale della serie è il nonno di Kal-El, Kryptoniano di sani principi che cerca di ispirare uguaglianza al proprio popolo, lasciandolo sperare in un pianeta sempre meno corrotto e in un futuro prosperoso.



Krypton di David S. Goyer e Damian Kindler arriverà nel 2017.