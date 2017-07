Krypton: online un nuovo breve teaser per la serie DC

In occasione del San Diego Comic-Con, Syfy ha diffuso in rete un nuovo teaser dalla prossima serie tv in live-action ispirata ai fumetti della DC Comics:. Potete visionare il teaser proprio in questa notizia.

La serie debutterà sul network statunitense nel 2018.

Ambientata due generazioni prima della distruzione del pianeta natale di Superman, Krypton segue le avventure del nonno di Kal-El - interpretato Cameron Cuffe - mentre combatte per redimere l'onore della sua famiglia e salvare il suo pianeta dal caos.

Damian Kindler è lo showrunner e produttore esecutivo del serial, insieme a David S. Goyer. Oltre a Cuffe, nel cast vedremo anche Georgina Campbell, Elliot Cowan, Ann Ogbomo, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Aaron Pierre e Ian McElhinney.