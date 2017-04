Syfy ha diffuso in rete il primo teaser trailer ufficiale di, prossima serie targata DC Comics, sorta di prequel dedicato al pianeta natale di Superman. Potete visionare il trailer comodamente in calce alla notizia.

Questa la sinossi diffusa da Syfy: "Krypton è ambientato anni prima della nascita della leggenda di Superman che conosciamo, quando la Casa di El era ricoperta di vergogna e ostracizzata. Questa serie drammatica seguirà il nonno dell'Uomo D'Acciaio mentre dà speranza e uguaglianza a Krypton, and equality to Krypton, trasformando un pianeta allo sbando in uno degno di dare alla luce uno dei più grandi supereroi di sempre".

David S. Goyer e Damian Kindler saranno i produttori esecutivi di Krypton.