Krypton: Shaun Sipos sarà Adam Strange nella serie DC Comics

Un altro personaggio della mitologia dei fumetti DC Comics approderà in, la nuova serie televisiva in live-action dello studio prodotta da Syfy e sorta di prequel alle avventure di

Deadline conferma che l'attore di The Vampire Diaries, Shaun Sipos, interpreterà il personaggio di Adam Strange nel corso della prima stagione dello show DC. In questa versione, Adam Strange sarà "un umano che si ritroverà catapultato su Krypton, dove si ritroverà a fare l'improbabile mentore di Seg-El, il nonno di Superman". A quanto pare sarà, dunque, Krypton il pianeta su cui atterrerà Adam Strange in questa versione e non Rann come nei fumetti originali.

Lo show non ha ancora una data di messa in onda ben precisa, ma dovrebbe arrivare nel 2018.