Krypton: vedremo diversi villain iconici di Superman

è la serie TV prequel dedicata ae narrerà le vicende avvenute prima della nascita die della distruzione del pianeta. Lo show, peraltro, si prepara ad accogliere una marea di personaggi dei fumetti, provenienti dall’universo dell’uomo d’acciaio e non solo.

Nel corso del panel dedicato al Comic-Con 2017, infatti, il chief creative officer Geoff Johns ha confermato che vedremo alcuni villain classici dei fumetti di Superman, ma anche alcuni personaggi provenienti in generale dall’universo DC.

Per quanto riguarda gli antagonisti, parliamo di Doomsday e Brainiac. Doomsday è un enorme e potentissima mostruosità generata dai kryptoniani: la creatura è celebre soprattutto per la sua comparsa nel fumetto “La morte di Superman”, il cui scontro tra l’ultimo figlio di Krypton e l’essere è stato anche riproposto in Batman v Superman. In seguito, sia nei fumetti che nell’universo cinematografico, Kale-El è destinato a rinascere con le sembianze temporanee di Black Superman.

Un primo sguardo a quella che sembra l’astronave di Brainiac compare anche nel trailer diffuso al Comic-Con 2017 di San Diego, senza contare che nel footage vediamo Seg-El – il nonno di Superman, nonché padre di Jor-El – attaccato da alcuni tentacoli, che sono da sempre un tratto distintivo di uno dei più grandi nemici dell’uomo d’acciaio.

Infine, Geoff Johns ha confermato che ci saranno anche tanti altri personaggi provenienti dal mondo DC, tra i quali Hawkwoman, Adam Strange e Black Mercy