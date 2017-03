L'amica geniale: RAI ed HBO insieme per la serie diretta da Saverio Costanzo

È stata da poco annunciata la collaborazione traednella produzione di una serie completa tratta dai romanzi dedi, che sarà interamente diretta da).

A riportare la notizia è l'Hollywood Reporter, che aggiunge che a scrivere la serie di otto episodi sarà la stessa Ferrante con Francesca Piccolo e Laura Paolucci, mentre a produrre troveremo Domenico Procacci con la sua Fandango e Lorenzo Mieli e Mario Gianani con Wildside (già dietro a The Young Pope di Paolo Sorrentino).



«Siamo entusiasti di collaborare con RAI, Wildside e Fandango per portare sul piccolo schermo il potente ed epico racconto di Elena Ferrante e i suoi romanzi napoletani», ha dichiarato Casey Bloys, Presidente della Programmazione HBO: «Attraverso i suoi personaggi, Elena e Lila, si assisterà a una forte amicizia scontrarsi con la seducente rete sociale di Napoli. Un'esplorazione dell'intensità complicata dell'amicizia femminile. Una storia ambiziosa senza dubbio in risonanza con il pubblico HBO».



Antonio Campo dell'Orto, Direttore Generale RAI, ha invece detto: «Con L'amica geniale, la RAI porta sugli schermi l'incredibile successo editoriale di Elena Ferrante. Si tratta di un progetto ambizioso che soddisfa molti degli obiettivi del servizio pubblico nel campo della fiction. È italiano e internazionale; è universale ma complesso; si tratta di un'enorme co-produzione. La fiction italiana compie così un ulteriore passo in avanti nell'esportazione di prodotti italiani in tutto il mondo».



La storia de L'amica geniale segue la vita di Elena Greco, una donna ormai anziana che comincia a scrivere la storia del rapporto con la sua più vecchia amica che sembra scomparsa nel nulla. Insieme sin dalle elementari nel 1950, la loro storia copre 60 anni della loro vita, in una racconto dove Elena cercherà di descrivere il mistero di Lila, al tempo stesso sua migliore amica e peggiore nemica.