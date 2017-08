L'ex showrunner di Iron Fist difende la personalità di Danny Rand

, l'ex showrunner dista ancora difendendo la prima stagione della seriesu. Al tour televisivo dellaha spiegato ache il personaggio è stato appositamente creato per la prossima serie

"Davvero volete quattro tenebrosi e minacciosi Defenders?...Lo abbiamo creato per adattarsi in quel mondo ed essere la controparte di alcuni di loro", ha dichiarato Buck. "Forse la gente non sapeva che c'erano delle ragioni per creare un personaggio con quel tipo di personalità". Buck ha anche spiegato che Douglas Petrie e Marco Ramirez di The Defenders hanno ricevuto il minor numero di input per la rappresentazione di Danny nella prossima serie. "Ho dato loro qualsiasi input possibile, ma i Defenders sono del tutto una loro creazione", ha continuato, aggiungendo che c'era molto altro che non ha potuto fare con il personaggio nella prima stagione di Iron Fist.

L'annuncio di Jeph Loeb al San Diego Comic-Con del passaggio di Buck a showrunner di The Inhumans, lasciando Iron Fist, significa che non potrà esplorare le sue altre idee per Danny, ma Buck è sicuro che il nuovo showrunner, Raven Metzner, farà un buon lavoro. "Hanno trovato un grande showrunner per Iron Fist, Raven. È nelle sue mani adesso. È uno scrittore straordinario e farà un ottimo lavoro", ha detto Buck.

Marvel's The Defenders arriveranno su Netflix il 18 agosto.