La ABC ordina una nuova serie con protagonista Zach Braff

Secondo Deadline,, già in Scrubs, sarà la star di una nuova serie della ABC, ancora senza titolo. Per adesso il progetto è intitolato

La serie è stata scritta da Tarses, un ex produttore esecutivo di Scrubs, e le star saranno Braff e Alex Schuman. Parlerà di "un brillante giornalista radiofonico, marito e padre di due figli che sta per fare qualcosa di pazzesco, lasciare il suo lavoro per aprire la sua azienda. Scopre poco dopo che sarà un compito più difficile di quanto pensasse." Lo show è ispirato al podcast StartUp che parla di com'è davvero l'inizio di un nuovo business. Braff sarà anche produttore esecutivo con Tarses, Alex Blumberg, John Davis e John Fox della Davis Entertainment, Chris Gilberti e Matt Lieber della Gimlet Media in associazione con la Sony Pictures Television e gli ABC Studios.

Nel cast della serie: Zach Braff, Tiya Sircar, Hillary Anne Matthews, Michael Imperioli, Elisha Henig e Audyssie James.