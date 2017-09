La CBS sta sviluppando un nuovo adattamento televisivo di L.A. Confidential

Sulla base del romanzo omonimo di, la serie seguirà tre detective della omicidi, una giornalista e un'attrice di Hollywood, le cui vite si intersecheranno durante le ricerche di un serial killer, sui cui i detective stanno indagando, nel 1950 a Los Angeles.

Il romanzo è stato pubblicato per la prima volta nel 1990, e nel 1997, L.A. Confidential è stato portato sui grandi schermi con un cast d'eccezione: Guy Pearce, Kim Basinger, Russel Crowe, Kevin Spacey, James Cromwell e Danny DeVito, con la regia di Curtis Hanson. Il film ebbe grande successo tanto da guadagnarsi ben nove nomine agli Oscar, vincendone due: "Migliore Attrice Protagonista" per la Basinger e "Miglior Sceneggiatura" per Hanson e Brian Helgeland.

La serie sarà prodotta da New Regency, Lionsgate Television e CBS Television Studios. Arnon Milchan di New Regency sarà il produttore esecutivo. Jordan Harper è disposto ad occuparsi della scrittura ed essere uno dei produttori esecutivi dello show.