La Marvel rilascia i nuovi poster delle serie tv per il New York Comic Con

Alche si terrà il prossimo fine settimana, sapremo qualcosa di più sulle serie Marvel in uscita nei prossimi mesi. E dunque adesso ecco dei poster promozionali di serie quali

La Marvel TV ha rivelato queste nuove locandine a tema fumettistico per le quattro serie che sono in procinto di uscire a breve e che verranno presentate al Comic Con di NY. Il fine settimana in arrivo servirà a chi lavora nell'industria della televisione, dei film e dei fumetti per mostrare al pubblico il nuovo look che intendono dare ai propri prodotti e la Marvel sarà una presenza imponente quest'anno.

Le uscite di serie tv sono molte. Oltre a The Gifted, che verrà portata al NYCC da FOX, la Marvel si focalizzerà su show quali Runaways e The Punisher, più la seconda stagione di Jessica Jones e la quinta di Agents of S.H.I.E.L.D.

Runaways uscirà a novembre su Hulu e la scorsa settimana sono state rilasciate diverse foto della serie. Inoltre, chi sarà al Comic Con potrà forse assistere alla proiezione del primo episodio della stagione e, certamente, al trailer. Di Jessica Jones, che ha concluso le riprese, forse sapremo la data d'uscita con certezza.

Mentre aspettiamo di conoscere qualche dettaglio con precisione, godiamoci questi nuovi poster delle serie Marvel in uscita. Voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Ditecelo nei commenti!