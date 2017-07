La Marvel sta sviluppando una serie tv in live-action su Miss Marvel?

Non è la prima volta che sentiamo questo rumor, e nonostante non ci siano state conferme in questi anni, adesso questa voce di corridoio si ripresenta nuovamente, ed ha origine su Reddit (che è una fonte poco affidabile, però).

Secondo una fonte anonima del sito, il famoso serial televisivo a cui John Ridley sta lavorando da tempo è proprio Miss Marvel, nella sua incarnazione di Kamala Khan. Lo show, stando a questo utente, è stato "progettato" per ABC ma con il tempo la Marvel sta accarezzando l'idea di farlo debuttare anche da altre parti, tra cui Freeform o Hulu.

A quanto pare, Ridley starebbe modificando lo script - a cui sta lavorando dal 2015 - perché l'Universo Cinematografico Marvel Studios si sta espandendo e la continuity sta cambiando. In particolare, stiamo parlando del film su Captain Marvel che, potenzialmente, potrebbe fungere da "collegamento" alla serie tv. Secondo l'utente, la serie sarà annunciata ufficialmente prossimamente visto che John Ridley ora può fare da showrunner dopo la cancellazione di American Crime.