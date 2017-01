La nuova clip di Agents of S.H.I.E.L.D. mostra un LMD in azione

Il ritorno dalla pausa invernale disegnerà un cambio di passo anche narrativo, introducendo la nuova storyline. La sigla sta per, il primo di questi è, protagonista della nuova clip.

Aida è frutto della mente del Dr. Radcliffe, interpretato da John Hannah, che l’ha pensata mentre si concludeva la terza stagione dello show. Il Life Model Decoy è diventato realtà grazie al lavoro di Fitz (Iain de Caestecker). Aida era un progetto segreto con libero accesso al Darkhold, con risultati inaspettati.

La prima clip del nono episodio di questa stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. mostra Aida al centro dell’attenzione. La scena ci permette di vedere quanto si è evoluta e la reazione di Radcliffe e Fitz. Il video, come sempre, è disponibile in fondo alla notizia. Buona visione!

Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà in onda su ABC il 10 Gennaio, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!