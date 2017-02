La nuova serie comedy dei creatori di How I Met Your Mother arriverà su CBS

è tornata al lavoro con, gli autori dietro alla comedy di successo. Il loro nuovo progetto, una serie comedy intitolata, andrà in onda sul network, che collaborerà anche alla produzione.

Scritta da Hilary Winston, autrice di Community e My Name is Earl, la nuova serie comedy Real Life racconta la storia di due ventenni, un uomo e una donna, che si ritrovano a lavorare insieme dopo un passato di divergenze. La serie è prodotta da Sony Pictures Television insieme a CBS Television Studios.

La serie sarà girata in formato ibrido, combinando tecniche di ripresa sia multi-camera che a camera singola. Si tratta del secondo progetto in cantiere per CBS e la coppia Bays/Thomas, dopo la serie senza titolo con Chris Distefano ambientata a Brooklyn.

Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Real Life.