La nuova serie sugli X-Men avrà le Sentinelle come villains

Vi abbiamo già rivelato che la Fox è vicinissima ad ordinare la nuova serie televisiva incentrata sugli, sviluppata insieme ai Marvel Studios, e realizzata da. Su questo serial si sa poco e nulla, nemmeno il titolo.

Sappiamo che è incentrato su una famiglia 'normale' che scopre che i figli sono, in realtà, mutanti, ed in un mondo ostile, sono costretti alla fuga e a farsi aiutare da un gruppo di mutanti. Ora grazie alla produttrice del serial e dei film, Lauren Shuler Donner, sappiamo da chi scapperanno: le Sentinelle.

I 'robottoni' sono apparsi, inizialmente, in un cameo in X-Men: Conflitto finale, per poi essere il fulcro narrativo di X-Men - Giorni di un futuro passato in cui Mystica riusciva a 'cambiare' il passato con una decisione sofferta ed evitare la guerra delle Sentinelle in futuro. Nonostante questo, i 'robottoni' sono riapparsi nel recente X-Men: Apocalisse ma con una giustificazione: sono 'dei falsi' creati dalla Stanza del Pericolo dove gli X-Men si allenano a qualsiasi pericolo.

E allora come faranno le Sentinelle ad essere presenti in questo serial? Sarà ambientato prima degli eventi di 'Giorni di un futuro passato'? Con certezza non lo sappiamo, ma la produttrice afferma: "Il mondo di questo serial... ci saranno mutanti, e questi sono odiati, e ci saranno le Sentinelle, anche se diverse da come le abbiamo viste fin'ora. Vi sentirete nell'Universo degli X-Men. E' diverso da Legion, che sembra un mondo a parte. Legion dà a Noah Hawley la possibilità di fare quello che vuole.".

"Abbiamo giocato con numerose timeline nei film" continua "Abbiamo reboottato e non reboottato del tutto, e ci siamo detti, 'ok, gettiamo anche questo là fuori e speriamo che i fan lo accettino'".

Ma la domanda che tutti si pongono è: in questo serial senza titolo (o in Legion) ci sarà la possibilità di vedere qualche mutante famoso? "Dipende. I film vengono prima, sfortunatamente, perché è un universo già stabilito" spiega "E mentre continueremo a sviluppare le pellicole, ci diciamo 'questo è un personaggio che non apparirà mai in questa serie di film', allora sarà ok per una sua apparizione nello show".