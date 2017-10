La Rai approda su Netflix: i titoli più famosi in attesa di Suburra

Nella sorpresa generale delle ultime ore anche laè ufficialmente approdata su. Alcune delle produzioni più note disono ora disponibili sulla piattaforma streaming. Un catalogo ricco che comprenderà nei prossimi giorni, a partire dal 6 ottobre, anche, prima serie prodotta da Netflix interamente in Italia.

Nella lista di titoli trovate produzioni note della tv di Stato, come Il giovane Montalbano, le tre stagioni di Una grande famiglia, la prima stagione di Il Paradiso delle Signore e tutte le stagioni di Don Matteo.

Altri titoli molto conosciuti e presenti nel catalogo sono Volare - La grande storia di Domenico Modugno, i dodici episodi di Non uccidere, Ignis - l'operaio che fondò un impero, Adriano Olivetti - La Forza di un sogno, Pietro Mennea - La freccia del Sud, Luisa Spagnoli, L'ispettore Coliandro e Lampedusa - Dall'orizzonte in poi.

Suburra - La serie è diretta da Michele Placido, Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi. Nel cast Alessandro Borghi, Giuseppe Ferrara, Eduardo Valdamini, Claudia Gerini, Filippo Nigro, Francesco Acquaroli e Adamo Dionisi.