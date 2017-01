La serie tv di Taken sarà una moderna storia d'origini

Il primo film della saga di, diretto da, ha tutti gli stilemi del classico dell’action: trama semplice, protagonista carismatico e incavolato nero, azione viscerale. La serie tv racconterà le origini del personaggio portato in sala da

I due sequel del primo film si sono rivelati essere una stanca ripetizione della stessa formula, tanto da portare Neeson a smentire con grande anticipo ogni voce che riguardasse un suo ritorno nella saga. La serie tv, quindi, non racconterà il futuro del suo personaggio, ma il passato. Ecco cosa ha dichiarato il produttore Alex Cary:

“Non abbiamo mai pensato di fare un prequel del primo Taken, vogliamo raccontare una storia d’origini ambientata ai giorni nostri, un po’ come si fa con i supereroi. Creare questo personaggio da zero è la ragione principale che mi ha portato ad accettare questo progetto”.

Quali saranno le origini del protagonista di Taken? La première andrà in onda il 27 Febbraio su NBC, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!