La Sony Pictures sta sviluppando il reboot della serie "Cinque in Famiglia"

, i creatori della serie originale, in lingua originale), stanno sviluppando il reboot del drama Fox che si basava sul tema dell'immigrazione.

La serie originale seguiva le vicende di cinque fratelli: Bailey (Scott Wolf), Charlie (Matthew Fox), Julia (Neve Campbell), Claudia (Lacey Chabert) e il loro fratellino Owen, i quali si ritrovano orfani dopo la morte dei genitori in un incidente d'auto, e affrontava temi come l'abuso di sostanze, abusi domestici, cancro. Lo show andò in onda per sei stagioni sui canali Fox, dal 1994 al 2000, vincendo un Golden Globe nel 1996 come "Miglior serie Drama".

Riguardo al reboot, sappiamo che riguarderà una famiglia latina che, immigrati negli Stati Uniti, vivrà momenti di alti e bassi. Attualmente nessun network ha ancora preso parte al progetto.

Che ne pensate? Vi era piaciuta la serie originale?