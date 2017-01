Le star di Streghe commentano il reboot!

Ogni anno televisione e cinema ripropongono versioni aggiornate di classici del passato. Questa volta è toccato a, conosciuto in Italia come, la serie tv con protagoniste le sorelle. Le attrici originali hanno commentato la notizia del reboot.

Lo sapevamo tutti che X-Files non sarebbe stato l’unico reboot importante della stagione. Un’altra serie TV degli anni ’90 è destinata a resuscitare in forma contemporanea: Charmed, che tutti ricordiamo come Streghe, tornerà con un reboot sul network The CW, come vi abbiamo svelato ieri.

Le sorelle Halliwell erano le protagoniste della serie originale: Phoebe, Piper e Prue, giovani streghe nel mondo contemporaneo. Due delle attrici del cast originale, Alyssa Milano e Holly Marie Combs, hanno commentato la notizia del reboot sui social network. Trovate i loro post in fondo alla notizia.

Il reboot non continuerà la loro storia, ma parlerà di altre tre ragazze, Annie, Tina e Paige, e delle loro avventure a cavallo degli anni ’70. Al momento non ci sono notizie riguardanti il ritorno di nessuno dei personaggi dello show originale. Per il momento The CW ha ordinato solo un pilot di un’ora, curato dal team di Jane the Virgin. Vi interessa il ritorno di Streghe?