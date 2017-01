Legends of Tomorrow 2: ecco il trailer esteso della seconda parte di stagione

Da pochi istanti, il network televisivo statunitenseha diffuso in rete un nuovo promo esteso che ci permette di dare un primo sguardo alle prossime puntate della seconda parte della seconda stagione di, che tornerà sulla rete nel corso di questo mese. Come sempre, il filmato è disponibile in calce alla notizia.

In aggiunta al nuovo video, The CW ha rilasciato anche una prima descrizione ufficiale dei prossimi episodi: "Memorie perdute - Quando Damien Darhk (guest star Neal McDonough) e Malcolm Merlyn (guest star John Barrowman) cercano di catturare Rip Hunter (Arthur Darvill) nel 1967, creano una aberrazione grande abbastanza per attirare l'attenzione delle Leggende. Tuttavia, quando la squadra arriva, scopre che Rip non ha ricordi del suo passato ed è solo uno studente di cinema laureato. Dopo aver cercato di convincere Rip della sua vera identità, le Leggende scoprono che possiede un artefatto incredibilmente potente, conosciuto come la Lancia del Destino. Ray (Bradon Routh) e Nate (Nick Zano) si rendono conto che l'aberrazione ha colpito anche loro personalmente, il che impedisce loro di aiutare la squadra. Nel frattempo, Rory (Dominic Purcell) chiede a Stein (Victor Garber) aiuto e gli fa promettere di mantenere il segreto con il team.".

Legends of Tomorrow tornerà con l'episodio intitolato Raiders of the Lost Art il 24 gennaio.