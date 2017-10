Legends of Tomorrow 3: ammiriamo Billy Zane nel ruolo del circense P.T. Barnum

Nelle ultime ore è emersa in rete una nutrita e interessante galleria di foto tratte dai primi tre episodi della terza stagione di, la quale esordirà sulla rete statunitensedurante la prossima settimana.

Tratti dal terzo episodio, intitolato Freakshow, i nuovi scatti rivelano che le Leggende DC Comics visiteranno un circo, luogo in cui incontreranno Billy Zane (la star di Titanic) nel ruolo del noto imprenditore e circense statunitense Phineas Taylor Barnum. Curiosamente, pare che lo stesso Barnum cercherà di includere all’interno del proprio spettacolo anche Ray Palmer (Brandon Routh) e Nathan Heywood (Nick Zano). Un tentativo che, siamo certi, avrà conseguenze piuttosto esilaranti.



Oltre al titolo dell’episodio, la rete The CW ha svelato infine anche la sinossi di Freakshow. Ve la riportiamo di seguito, opportunamente tradotta in italiano.



“È SEMPRE UN CIRCO — Le Leggende finiscono nel 1870 per risolvere un’aberrazione temporale che riguarda l’esordiente circo di P.T. Barnum. Nate (Nick Zano) e Ray (Brandon Routh), tuttavia, liberano accidentalmente una tigre dai denti a sciabola, provocando un problema ben più grave. Nel frattempo, P.T. Barnum (guest star Billy Zane) darà loro “la caccia” per farli partecipare al suo show e renderlo ancora più eccitante per il pubblico. Nell’episodio recitano anche le star Caity Lotz, Maisie Richardson-Sellers, Victor Garber, Dominic Purcell e Franz Drameh. Keith Tancharoen ha diretto l’episodio scritto da Keto Shimizu e Grainne Godfree (#302)."



Ricordiamo che la season premiere di Legends of Tomorrow 4 sarà trasmessa il prossimo 10 ottobre, la stessa sera in cui esordirà la nuova stagione di The Flash.