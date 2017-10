Legends of Tomorrow 3: l'attrice Tala Ashe ci parla della new entry "Zari"

: Nella terza stagione di Legends of Tomorrow , in onda da questa settimana sulla rete statunitense, il gruppo di supereroi a bordo della Waverider accoglierà fra i suoi ranghi un altro personaggio regolare.

Interpretata da Tala Ashe (Law & Order), la nuova arrivata Zari Adrianna Tomaz “combatterà la narrativa dell’essere un supereroe”. Durante un’intervista col portale d’informazione Entertainment Weekly, l’attrice ha parlato del ruolo che il personaggio avrà all’intero dello show, anticipando che questa sarà riluttante all’idea di unirsi alle Leggende.



Queste sono state le sue parole: “Entrare nelle Leggende non sarà una scelta ovvia. Nei primi episodi [del serial], la vedrete combattere “la narrativa dell’essere un supereroe”, così come l’idea di far parte di un team e di fidarsi degli altri. Credo che questo sia dovuto a vecchie ferite. È brillante, dice sempre quel che pensa e ha qualcosa che ancora manca alle Leggende. Riuscirà a scuoterle.”



Basandoci su alcuni commenti dell’attrice, il principale problema di Zari all’interno del gruppo potrebbe essere la missione primaria delle Leggende: modificare la storia. Essendo un’attivista proveniente da un cupo futuro distopico, Zari potrebbe infatti essere più interessa a migliorare la storia anziché ripristinarne il normale corso, violando così la regola fondamentale del viaggio del tempo e scatenando conflitti con la nuova organizzazione fondata e capitanata da Rip Hunter: l’Ufficio del Tempo. È stato inoltre rivelato che il punto di vista di Zar avrà un grande impatto sulle Leggende: Ray Palmer (Brandon Routh) in particolare arriverà a chiedersi se non possa cambiare il mondo in meglio con la propria tecnologia.



Basata sul personaggio DC Comics di Isis, Zari esordirà nello show nel terzo episodio della corrente stagione, intitolato appunto “Zari”. Sfortunatamente è già stato annunciato che il nome "Isis" non verrà utilizzato nello show, pertanto è improbabile che suo marito Black Adam possa prendervi parte.