Legends of Tomorrow 3: chi è la donna comparsa al termine del secondo episodio?

: Durante la scena conclusiva dello scorso episodio di Legends of Tomorrow , i fan dello show supereroistico di casa CW hanno potuto dare una prima occhiata ad uno dei nuovi antagonisti che lesaranno costrette ad affrontare nel corso della stagione.

Durante l’episodio, Amaya/Vixen (Maisie Richardson-Sellers) ha spiegato al resto del team che sin dal loro ultimo incontro ha riscontrato non poche difficoltà nel tentativo di controllare i propri poteri. Anziché permetterle di aiutare il prossimo, questi stanno invece nuocendo a chiunque le stia intorno, e di conseguenza la donna non potrà tornare a casa finché non comprenderà cosa le stia accadendo. Sarah Lance/White Canary (Caity Lotz) ha dunque suggerito che l’aiuto di Amaya potrebbe rivelarsi prezioso quando le Leggende si ritroveranno a dover affrontare la “grande malvagità” temuta persino dall’Ufficio del Tempo capitanato dall'ex-capitano Rip Hunter. Neanche immaginano quanto.



Negli ultimi istanti dell’episodio, una figura incappucciata nei pressi di un lago ha infatti “evocato” dalle acque circostanti una donna di colore che hai poi accolto con la frase “Bentornata, Kuasa”. L’incappucciata ha poi aggiunto di essere una ‘seguace di Mallus’, rivelando che le due donne abbiano del lavoro da svolgere.



Sebbene l’episodio rappresenti difatti l’esordio dell’attrice Tracy Ifeachor in uno show dell’Arrowverse, Kuasa è un’antagonista già nota ai fan delle serie di casa The CW. Sorella -nel presente- di Mari McCabe/Vixen (Megalyn Echikunwoke), la donna è stata un'antagonista principale della serie animata “Vixen”, e nonostante la sua precedente incarnazione abbia infine unito le forze con gli eroi DC nello scontro con Eshu, il ritorno della “nuova” Kuasa non sembra promettere nulla di buono per le Leggende.

Marc Guggenheim, co-creatore dello show, aveva infine rivelato la scorsa estate che il “ritorno” del personaggio non sarà ben recepito dalla nostra Amaya, la quale, curiosamente a conoscenza dei crimini commessi dalla futura incarnazione del personaggio, non la vedrà di buon occhio. Sarà però Ray Palmer (Brandon Routh) a rivelarle quanto Kuasa nasconda anche un lato positivo e ragionevole.

Legends of Tomorrow tornerà martedì prossimo sulla rete statunitense The CW.