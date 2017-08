Legends of Tomorrow 3: Cosa farà Sara Lance all'inizio della terza stagione?

Legends of Tomorrow tornerà a partire dal 10 ottobre sulla: ma cosa si troverà a farequando la rivedremo nella season 3? Seguono anticipazioni!

Oltre alla rivelazione che uno dei villain che si troveranno ad affrontare le Leggende sarà Grodd - il gorilla con capacità intellettive potenziate che arriva direttamente da The Flash - una notizia riguarda il modo in cui ritroveremo Sarah Lance aka White Canary, interpretata dalla bella Caity Lotz.

Beh, lei la vedremo in un negozio di articoli per... la casa e forniture domestiche! Che fine strana per un'ex assassina della Lega e attuale capo del team delle Leggende. Parlando però con Phil Klemmer, produttore esecutivo della serie, ComicBook.com ha scoperto che:

"Nella terza stagione loro hanno ciò che desiderano, riescono ad ottenere quello che vogliono. Rip arriva e dice "Hey, i vostri desideri si sono avverati, non dovete più farlo e i ragazzi a quel punto hanno detto "ok, ma che facciamo adesso?" ed è interessante vedere questi risvolti, perché ci sono persone come Sarah che non hanno una vita a cui tornare."

E poi Sarah non sarà l'unica ad occupare il suo tempo in un nuovo modo. Ray Palmer/Atom (Brandon Routh), ritornerà ad inventare e, sempre a sentire Klemmer, gli eroi si riuniranno arrivando ognuno da un posto e una situazione diversa.

"Ci sono persone come Mick Rory, che ha perso qualcuno, gente come Martin Stein, che vuole andare a casa ed essere un padre. Quindi i nostri si trovano tutti in posti diversi, ma le Leggende trovano sempre il modo di tornare tutte insieme. Realizzano sempre che, alla fine, hanno bisogno l'uno degli altri e hanno bisogno di questo gruppo più di quanto siano disposti ad ammettere."

E voi? Siete curiosi di vedere come evolverà la terza serie di Legends of Tomorrow? Ditecelo nei commenti!