Legends of Tomorrow 3: diffuso il trailer del secondo episodio con Billy Zane

Nelle ultime oreha rilasciato in rete il primo teaser trailer del secondo episodio di, serial DC Comics di cui ieri è andata in onda la nuova season première. Intitolato “, il prossimo episodio sarà ambientato, a quanto pare, in un vivace circo.

Il teaser trailer, visionabile in calce all’articolo, rivela infatti che le Leggende viaggeranno nel tempo per far visita all’esordiente circense P.T. Barnum (guest star Billy Zane), la cui attrazione principale sarà una tigre dai denti a sciabola proveniente da una diversa epoca.



Come menzionato in un nostro recente articolo, le Leggende incontreranno non poche difficoltà nel tentativo di rispedire a casa l'animale dislocato nel tempo, in quanto il circense Barnum, scoperte le “abilità” di Ray Palmer (Brandon Routh) e Nathan Heywood (Nick Zano), cercherà di catturarli entrambi per includerli all’interno del proprio spettacolo.



Quest'anno le Leggende sono tuttavia a corto di una persona, in quanto Amaya Jiwe (Maisie Richardson-Sellers), la prima Vixen un tempo appartenuta ai ranghi della Justice Society of America, avrebbe preso l'inspiegabile decisione di tornare nella propria epoca. Comparsa brevemente nella scena conclusiva della season première, la vedremo tornare con le Leggende già nel prossimo episodio o dovremo aspettare ancora molto per rivederla a bordo della Waverider capitanata da Sara Lance/White Canary (Caity Lotz)?