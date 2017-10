Legends of Tomorrow 3: ecco perché Kid Flash dovrebbe unirsi alle Leggende

: La stagione numero quattro di The Flash è iniziata e le dinamiche del team stanno cambiando tanto quanto i personaggi. Se non volete leggere anticipazioni, non continuate con la lettura dell'articolo.

Con Barry Allen che è tornato a Central city e Wally West che ha fatto team up con Citizen Steel, è forse tempo per Kid Flash di andare a fare il supereroe altrove. Più che altro perché due velocisti sono decisamente troppi per una sola città.

Se nei fumetti Wally vedeva Barry come una sorta di mentore da cui prendere spunto, a cui ispirarsi, nella serie tv la differenza d'età tra i due eroi è davvero minima e dunque Wally sente sempre profondamente il peso della competizione con Barry.

Ragion per cui, per farlo rimanere attivamente nell'Arrowverse, non sarebbe un'idea del tutto sbagliata quella di fargli fare esperienza "altrove", magari proprio con le Leggende. EW ha parlato recentemente con Grant Gustin riguardo Wally e l'attore ha rivelato che potrebbe esserci effettivamente in vista un cambiamento:

"Wally inizierà ad andare per la sua strada, per capire esattamente cosa fare della sua vita, quale sia il suo scopo. Ha sempre voluto essere un po' di più di ciò che è. Non credo gli piaccia molto l'idea di essere Kid Flash - poi ha pensato che potesse essere arrivato il suo momento nei sei mesi di assenza di Allen - ma Barry è tornato e adesso lui non sa bene che cosa fare, quale sia il suo scopo."

Considerando che uno dei membri del team dele Leggende, Firestorm non ci sarà più (per la partenza di Victor Garber verso progetti diversi dalla tv), è possibile che Legends of Tomorrow abbia bisogno di un altro eroe nel team, e chi meglio di Kid Flash?

The Flash e Legends of Tomorrow vanno entrambi in onda il martedì sulla CW.