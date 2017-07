Legends of Tomorrow 3: ecco il trailer, tutte le novità dal Comic-Con

Durante il panel del San Diego Comic-Con dedicato alle serie tv DC targate The CW, è stato mostrato un primo trailer dalla terza stagione di. Come sempre, lo trovate in questa notizia.

Legends of Tomorrow tornerà il 10 ottobre.

Durante il panel è stato annunciato che Arthur Darville e Wentworth Miller riprenderanno i ruoli, rispettivamente, di Rip Hunter e Captain Cold, mentre Neal McDonough sarà ancora una volta il villain Damien Darhk.

Inoltre è confermato che Billy Zane darà il volto a P.T. Barnum in uno degli episodi di questa attesa terza stagione dello show.

Vi ricordiamo che potete visionare l'adrenalinico trailer di questa nuova stagione del serial DC proprio in questa notizia.