Legends of Tomorrow 3: emerge un altro promo per l'esplosiva nuova stagione!

Mancano solo pochi giorni ancora al grande ritorno die delle altre serie dell’, di conseguenza la rete statunitenseha voluto celebrare l’imminente messa in onda del suo show rilasciando un nuovo, splendido promo.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato di oltre tre minuti fornisce un’accurata anteprima di ciò che accadrà nei primissimi episodi della terza stagione ormai alle porte. Fra le scene più interessanti vi segnaliamo l’incontro delle Leggende con Giulio Cesare ed il circense P.T. Barnum (Billy Zane), una temporanea alleanza con Wally West/Kid Flash (Keiynan Lonsdale), e gli scontri con antagonisti del calibro di Damien Dark, Gorilla Grodd e persino un alieno Dominator.



Durante la stagione, inoltre, le Leggende dovranno fare i conti anche con l’ex-capitato, Rip Hunter, che dopo i fatti della seconda stagione ha lasciato il comando della Waverider a Sara Lance/White Canary (Caity Lotz) e fondato, successivamente, una nuova organizzazione: l’Ufficio del Tempo. Un’organizzazione, questa, che secondo il promo rilasciato quest’oggi si professa in grado di svolgere un lavoro “migliore” rispetto a quello compiuto finora dalle Leggende.

Sull’argomento, Franz Drameh, che nello show interpreta Jax Jackson/Firestorm, ha recentemente anticipato: “Affronteremo questo nuovo gruppo chiamato ‘Ufficio del Tempo’, che si dimostrerà ben collaudato e più pratico. Potremmo considerarli i nostri rivali.”



Legends of Tomorrow tornerà sulla rete The CW il prossimo 10 ottobre. Qualche giorno fa è stato rivelato che anche Matt Ryan apparirà nello show nei panni di John Constantine e, diversamente da quanto comunicato in precedenza, farà parte delle Leggende per almeno due episodi. Siete pronti a riprendere il viaggio nel tempo?