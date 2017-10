Legends of Tomorrow 3: Garber era entusiasta di poter lavorare con Billy Zane

: Intitolato “”, il secondo episodio della terza stagione di Legends of Tomorrow ha riunito sul set gli attori, i quali avevano recitato fianco a fianco già durante le riprese del blockbuster

Trasmesso in America durante la notte scorsa, “Freakshow” ha visto le Leggende tornare nell’anno 1870 per occuparsi di un anacronismo localizzato nel circo di P.T. Barnum (Billy Zane): il circense era infatti entrato in possesso di una tigre dai denti a sciabola, un animale estinto da migliaia di anni.

Victor Garber, che nella serie interpreta il professor Martin Stein/Firestorm, si è dichiarato entusiasta di aver potuto nuovamente lavorare con lo storico collega Billy Zane. Queste sono state infatti le sue parole: “È stato grandioso! Mi sono divertito molto. Ho scoperto che [Billy Zane] avrebbe partecipato all’episodio solo quando sono entrato nell’ufficio di produzione e ho osservato ad una ad una tutte le foto degli attori coinvolti. Volevo sapere se ci fosse qualcuno che già conoscevo e mi ha elettrizzato vedere il suo volto!”

Recentemente è stato rivelato che Garber lascerà lo show durante la stagione in corso per partecipare al revival di Hello, Dolly!, che inizierà il prossimo gennaio. Non sappiamo ancora cosa comporti la decisione dell'attore per il supereroe Firestorm, ma è plausibile che il dottor Stein continui a comparire nella serie almeno fino al finale di midseason e nell'annuale crossover fra tutti gli show dell'Arrowverse.