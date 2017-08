Legends of Tomorrow 3: Gorilla Grodd comparirà come villain

accoglierà una vecchia conoscenza dell’, in particolare un celebre villain proveniente direttamente da: parliamo di, il colossale primate che più di una volta ha messo i bastoni tra le ruote al velocista scarlatto.

Nel corso di un meeting al Television Critics Association lo showrunner dello show targato The CW ha commentato, scherzando, la presenza di Gorilla Grodd in Legends of Tomorrow 3 affermando: “lavora per le banane. È fantastico!”. I fan di Barry Allen sapranno che Gorilla Grodd ha fatto il suo esordio nella prima stagione di The Flash, comparendo anche nella seconda fino al bellissimo arco narrativo della terza, diviso in due parti e intitolato “Attack on Gorilla City”.

Non è ancora chiaro come avverrà il suo ingresso nella storia di Legends of Tomorrow 3 né tanto meno se sarà un villain regular della nuova stagione. Attendiamo novità, lo show targato The CW tornerà in autunno negli USA.