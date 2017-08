Legends of Tomorrow 3: Jes Macallan si unisce al cast!

Legends of Tomorrow aggiunge un membro al cast della nuova stagione. Si tratta di, già vista in. Nell'articolo potrebbero esserci anticipazioni.

Il ruolo dell'attrice sarà ricorrente nella stagione numero tre di Legends of Tomorrow, da ciò che riporta Deadline. La Macallan interpreterà l'agente speciale Ava Sharpe, un'"incredibilmente ambizioso" membro di un'agenzia governativa segreta che si occupa di proteggere la storia e regolamentare i viaggi nel tempo.

Il suo personaggio non è descritto solamente come "incredibilmente ambizioso", ma anche "senza scrupoli". Ava è famosa per aver tagliato dei legami - sia platonici che romantici - nel momento in cui ha dovuto pensare prima ai suoi interessi.

Il personaggio della Macallan si unisce ad altri nuovi membri del cast, tra i quali Tala Ashe nei panni dell'attivista musulmana Zari Adrianna Tomaz, Billy Zane nei panni dell'iconico showman P.T. Barnum, Neal McDonough e Wentworth Miller che torneranno ad interpretare i loro personaggi in Legends stagione 3.

Legends of Tomorrow ritorna il 10 ottobre sulla CW.