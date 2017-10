Legends of Tomorrow 3: le Leggende si imbattono in un personaggio già visto!

Legends of Tomorrow ritorna con la premiere della terza stagione il 10 ottobre, subito dopo l'inizio della season 4 di. In questa nuova stagione, le Leggende incroceranno di nuovo un personaggio incontrato nella passata stagione,

Amaya, interpretata da Maisie Richardson-Sellers, è un membro della Justice Society of America. La ragazza, usando un totem speciale, riesce a canalizzare il potere di qualsiasi animale voglia; un'abilità che la sua futura nipote, Mari McCabe (Megalyn E.K.) erediterà.

Quando parliamo di Arrowverse sappiamo che tutto è collegato. In questa stagione le Leggende faranno un "tuffo" nell'albero genealogico di Amaya Jiwe e lei si troverà di fronte ad una parente, di nome Kuasa. Precedentemente era stata divulgata la notizia che Tracy Ifeachor (The Originals) era entrata nel cast di Legends of Tomorrow nel ruolo della volatile nipote di Amaya.

Kuasa è stata vista precedentemente nella serie animata Vixen, e la voce del personaggio era quella di Anika Noni Rose. La sua ricerca incessante del Totem Anansi hanno messo lei e la sorella Mari l'una contro l'altra, provocando una faida familiare.

Marc Guggenheim, produttore esecutivo di Legends of Tomorrow, ha specificato che l'introduzione di Kuasa testerà la moralità di Amaya. Non solo come membro delle Leggende, ma anche come nonna:

"Se torni indietro nel tempo per rimettere a posto la storia, che c'è di male nel migliorare un pochino le cose? Amaya ha una nipote malvagia e questo mette la questione su un piano estremamente personale e dunque non si tratterà più solo di rimettere a posto il tempo, che è un concetto esoterico, ma anche di "aggiustare" letteralmente una persona.""

Che ne dite, vi sembra una trama interessante per il ritorno di Legends of Tomorrow? Ditecelo nei commenti!