Legends of Tomorrow 3: Maisie Richardson-Sellers mostra una foto dal set!

, una dei protagonisti di Legends of Tomorrow , che tornerà in autunno con la sua terza stagione, mostra via social una foto dal set.

La stagione è attualmente in corso d'opera e tutti si chiedono che cosa dovranno affrontare questi eroi nella prossima stagione. A giudicare dall'immagine diffusa via Instagram da Maisie Richardson-Sellers, quantomeno qualcosa di oscuro, visto che la si vede nel mezzo di una oscura foresta, avvolta dalla nebbia.

La Richardson-Sellers interpreta Amaya Jiwe/Vixen in Legends of Tomorrow e questa foto di lei è stata scattata dalla co-star Caity Lotz (Sara Lance/White Canary), e, nella caption, si scherza sul fatto che la serie si stia muovendo in direzione di uno "spinoff horror"! Effettivamente...

Le quattro serie dell'Arrowverse, torneranno tutte in autunno con questa scaletta d'uscita:

Supergirl 9 ottobre

The Flash 10 ottobre

Legends of Tomorrow 10 ottobre, subito dopo The Flash

Arrow chiuderà il cerchio