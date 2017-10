Legends of Tomorrow 3: Matt Ryan vestirà nuovamente i panni di John Constantine

Il portale d'informazioneha rivelato nelle ultime ore che Matt Ryan , attore britannico che interpretavanell’omonimo serial, comparirà in un episodio della nuova stagione di

Dopo tante speculazioni e accorate richieste da parte dei fan, questa volta è ufficiale: non si sa ancora come e quando accadrà, ma almeno per un episodio le Leggende accoglieranno nei loro ranghi il noto detective del soprannaturale e cacciatore di mostri, demoni e fantasmi John Constantine.



Nonostante l’interpretazione di Ryan avesse subito conquistato le simpatie degli spettatori, NBC ne cancellò il serial omonimo dopo soli tredici episodi. Scontenti e desiderosi di vedere ancora l’attore nei panni del cacciatore di mostri, i fan di Ryan si rivolsero dunque alla CW affinché il personaggio approdasse in uno dei suoi tanti serial, e proprio nel 2015, Constantine aiutò Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) e Laurel Lance/Black Canary (Katie Cassidy) a restituire l’anima alla Leggenda Sara Lance/White Canary (Caity Lotz), da poco resuscitata e affetta da un’incontrollabile furia omicida. Dopo quel singolo episodio, tuttavia, Matt Ryan scomparve nuovamente dai radar dei fan DC Comics/The CW.



La possibilità che il personaggio si unisse alle Leggende era stata contemplata già due anni fa, quando lo showrunner Phil Klemmer dichiarò che non accogliere il detective sarebbe stato un “crimine”. Lo stesso Klemmer, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Rotten Tomatoes, aveva recentemente anticipato che Constantine avrebbe eseguito un esorcismo nella terza stagione di Legends of Tomorrow.



L’apparizione nel serial, tuttavia, non sarà l’unico metodo a disposizione dei fan per rivedere Constantine in azione: CW Seed sta infatti realizzando una serie animata dedicata al personaggio, ma purtroppo non si conosce ancora la data di uscita del progetto.