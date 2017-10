Legends of Tomorrow 3: nuovi volti noti tornano nell'Arrowverse!

va di nuovo in onda il 10 ottobre, dopo, serie sorella basata anch'essa sui fumetti DC e collegata all'. Ecco chi rivedremo nella nuova stagione.

Nessuno dei personaggi che potete vedere in copertina, sorry! In realtà a tornare sarà il villain di Arrow, Damien Darhk! E formerà un nuovo gruppo di delinquenti che le Leggende si troveranno a dover affrontare.

Parlando con EW, il produttore esecutivo Marc Guggenheim, ha parlato del ritorno di questo personaggio:

"Ha imparato dai suoi errori perché quello che vedremo sarà un Damien che non solo ha fronteggiato le Leggende nella seconda stagione, ma anche Arrow nella quarta, e dunque sarà pronto ad ogni eventualità."

Riguardo ciò che il villain farà, naturalmente non ha potuto anticipare nulla:

"No, non posso, andiamo! E' la prossima stagione. E' come se, anni fa io avessi detto: "Oh, The Legion of Doom vuole la Lancia del Destino per riscrivere la realtà, suvvia!"

"Vi basti sapere che ha un piano molto specifico, il che è parte del divertimento della stagione, e lo rivelerà molto lentamente."

Legends of Tomorrow sinossi: "Dopo l'incidente con la Waverider nella Los Angeles versione 2017 i dinosauri hanno preso possesso della città e c'è il Big Ben di Londra che svetta nel cielo; le Leggende capiscono così di aver cambiato la linea temporale. Lo scorso anno, questo gruppo di antieroi ha viaggiato nel tempo per impedire delle Aberrazioni. Ora una quantità di Anacronismi ribalterà la storia e le Leggende dovranno trovare un modo per risolvere questa situazione."