Legends of Tomorrow 3: il nuovo promo introduce l'attivista Zari

La rete statunitenseha rilasciato un breve promo che introduce, la nuova supereroina che esordirà nel prossimo episodio di Legends of Tomorrow

Nella puntata che andrà in onda la prossima settimana, le Leggende capitanate da Sarah Lance/White Canary (Caity Lotz) recluteranno infatti un’attivista di nome Zari Adrianna Tomaz (Tala Ashe) proveniente da un futuro distopico, e a giudicare dal recente promo, il personaggio si rivelerà immediatamente problematico.



Nel breve filmato visionabile in chiosa all’articolo, il team delle Leggende andrà a salvare la Tomaz, ma scoprirà che l’apparente damigella in difficoltà ha in realtà dei gravi precedenti penali, inclusi il furto con scasso e quello d’identità. Una serie di crimini piuttosto seri che, come prevedibile, finiranno per “urtare” tutte le Leggende, ad eccezione del buon vecchio piromane Mick Rory (Dominic Purcell), il quale rimarrà persino impressionato dalle abilità di fuga mostrare dalla donna.



Una scena del trailer, infatti, ci mostra Mick e Zari bere assieme in un vivace locale, e la donna approfitterà delle circostanze per domandargli quando le Leggende smetteranno di pedinarla. Se l'attivista dotata di superpoteri è destinata ad unirsi alle Leggende, è probabile che questo avvenga solo dopo uno scontro che in questo momento ci appare alquanto inevitabile.

Legends of Tomorrow tornerà martedì prossimo sulla rete The CW, la stessa sera in cui la fortuna del Team Flash verrà messa a dura prova dalla nuova metaumana giunta in città.