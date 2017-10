Legends of Tomorrow 3: è online un nuovissimo e bellissimo poster delle Leggende

E' appena uscito un bellissimo poster promozionale per Legend's of Tomorrow , la serie CW che vede riunito un gruppo di eroi DC che viaggia su e giù per il tempo. La terza stagione sta arrivando e la premiere è prevista per il 10 ottobre prossimo!

Sinossi:

"Dopo la sconfitta di Eobard Thawne e della Legion of Doom, le Leggende dovranno affrontare una nuova minaccia occorsa a causa dalle loro azioni. Plasmare di nuovo un momento del tempo a cui avevano già partecipato ha provocato una frattura nel tempo e creato anacronismi – sparpagliando animali preistorici, persone e oggetti a spasso nel tempo. Il team dovrà trovare un modo per rimettere a posto tutti i pezzi del puzzle, prima che il tempo collassi definitivamente. Prima che ciò accada, Rip Hunter e la sua nuova organizzazione, il “Time Bureau”, testerà i loro metodi.

Il Time Bureau è una specie di nuovo corpo di protezione autoritario della città ed il team si dividerà – fin quando Mick non troverà uno di loro nel bel mezzo della sua vacanza ad Aruba. Vedendo questo evento come una possibilità di poter continuare la propria missione, Sara non perderà tempo a rimettere le Leggende di nuovo insieme.

Sara, Mick Ray, Nick, Martin Stein e Max torneranno a combattere uniti e le Leggende sfideranno il Time Bureau sulla timeline, insistendo sul punto che, nonostante i loro metodi incasinati, i problemi della timeline non possono essere risolti dal Time Bureau ma soltanto da loro!"

Legends of Tomorrow torna il 10 ottobre su CW, dopo la premiere di The Flash!